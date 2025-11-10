ETV Bharat / bharat

ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ 360 ਕਿੱਲੋ RDX ਅਤੇ AK 47 ਬਰਾਮਦ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ 'ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ,ਇਸ ਦੌਰਾਨ 360 ਕਿੱਲੋ RDX ਅਤੇ ਏਕੇ 47 ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।

RECOVERED RDX AND AK 47
ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ 360 ਕਿੱਲੋ RDX ਅਤੇ AK 47 ਬਰਾਮਦ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 10, 2025 at 11:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਫਰੀਦਾਬਾਦ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 360 ਕਿੱਲੋ ਵਿਸਫੋਟਕ (ਸ਼ੱਕੀ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ), ਇੱਕ ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ।

14 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ RDX ਮਿਲਿਆ:

ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, 'ਡਾਕਟਰ ਆਦਿਲ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਆਦਿਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਦਿਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਦਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਆਦਿਲ ਦੀ ਇਸੇ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ, ਮੁਜਾਹਿਲ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।'

"ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ, ਡਾ. ਮੁਜ਼ਮਿਲ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ, 360 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਐਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲ, 5 ਲੀਟਰ ਕੈਮੀਕਲ, 84 ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ 2 ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।"- ਸਤੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ,ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਥੈਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ:

ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਆਦਿਲ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਸੁਰਾਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਧੌਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਕੁਝ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 14 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲੇ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ।

ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ:

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਆਦਿਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

TAGGED:

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ
360 ਕਿੱਲੋ RDX
ਫਰੀਦਾਬਾਦ
RDX AND AK 47
RECOVERED RDX AND AK 47

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਤੇਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ, ਢਿੱਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਫ਼

ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ ਇਸ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਬਚਾਅ?

'ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ' ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ਜਾਣੋ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਰਾਜ਼

ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰੋ ਕੰਟਰੋਲ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸੇਵਨ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.