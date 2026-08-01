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ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾਮ ਫਿਰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ, ਸਕਤੀ ਦੇ ਦੀਪਕ ਰਾਤਰੇ ਦੀ ਮੌਤ

ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਪਕ ਰਾਤਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

SAKTI KULGAM TERRORIST ATTACK
ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾਮ ਫਿਰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 1, 2026 at 10:48 AM IST

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ਸਕਤੀ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਲਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੇਲਮ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਕਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੁੰਦੇਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀਪਕ ਰਾਤਰੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੁਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਪੈਟਰਨ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪੁੱਛੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਰਾਤਰੇ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਗਿਆ ਸੀ

ਸਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੀਪਕ ਰਾਤਰੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰਦੀਡੀਹ (ਜਜੈਪੁਰ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ

ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਸਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੀਪਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਬੁੰਦੇਲੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ, ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਕਤੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

TAGGED:

SAKTI DEEPAK RATRE
WORKERS KILLED IN TERRORIST ATTACK
ਕੁਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ
ਸਕਤੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ
SAKTI KULGAM TERRORIST ATTACK

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