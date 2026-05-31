ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: 30 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅੱਤਵਾਦ ਮੁਕਤ ਮਹੀਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਮੌਤਾਂ
30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅੱਤਵਾਦ ਮੁਕਤ ਮਹੀਨਾ। 2026 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 12 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਨ।
Published : May 31, 2026 at 12:32 PM IST
ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਮਈ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੀਤਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 12 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦਾ ਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਈ 2000 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 288 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮਈ 2001 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 300 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2002 ਵਿੱਚ 288, 2003 ਵਿੱਚ 241, 2004 ਵਿੱਚ 195, 2005 ਵਿੱਚ 188 ਅਤੇ 2006 ਵਿੱਚ 140 ਸੀ। 2007 ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 59 ਅਤੇ 2008 ਵਿੱਚ 39 ਹੋ ਗਈ। 2009 ਵਿੱਚ ਮਈ ਵਿੱਚ 27 ਕਤਲ, 2010 ਵਿੱਚ 43, 2011 ਵਿੱਚ 19 ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ 13 ਕਤਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਦਲਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਰਤੀ ਵਧਦੀ ਗਈ।
2013 ਵਿੱਚ ਮਈ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18 ਕਤਲ, 2014 ਵਿੱਚ 10 ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ 16 ਕਤਲ ਹੋਏ। 2016 ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿੰਸਾ ਫਿਰ ਵਧ ਗਈ, ਉਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 27 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। 2017, 2018 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ 37 ਕਤਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਲਟ ਗਿਆ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2020 ਵਿੱਚ 28, 2021 ਵਿੱਚ 16, 2022 ਵਿੱਚ 38, 2023 ਵਿੱਚ 14, 2024 ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 43 ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਬਿਹਤਰ ਖੁਫੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਢਾਂਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਸੰਖਿਆ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਗਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ।" ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੁਸਪੈਠ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।"
ਸਾਲਾਨਾ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 2000 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2,799 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2001 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 4,011 ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਸਾਲ, 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ, 628 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 2,345 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਮੌਤਾਂ 3,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟੀਆਂ। 2002 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 3,098, 2003 ਵਿੱਚ 2,507, 2004 ਵਿੱਚ 1,789 ਅਤੇ 2005 ਵਿੱਚ 1,717 ਸੀ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
2006 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 1,125, 2007 ਵਿੱਚ 744, 2008 ਵਿੱਚ 538, 2009 ਵਿੱਚ 373, 2010 ਵਿੱਚ 361 ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ 181 ਰਹਿ ਗਈ। 2012 ਤੱਕ, ਸਾਲਾਨਾ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 121 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ 2013, 2014 ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਧੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 172, 189 ਅਤੇ 175 ਕਤਲ ਹੋਏ। ਸਥਾਨਕ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਉਭਾਰ ਕਾਰਨ 2016 ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 267, 2017 ਵਿੱਚ 357 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ 452 ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 283, 2020 ਵਿੱਚ 321, 2021 ਵਿੱਚ 274 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 253 ਸੀ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2023 ਵਿੱਚ 134 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ 127 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਸਾਲਾਨਾ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 121 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2001 ਵਿੱਚ 1,024 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, 2026 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 2001 ਵਿੱਚ 628 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,345 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਨੌਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਤਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਾਲ: ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
2000: 288
2001: 300
2002: 288
2003: 241
2004: 195
2005: 188
2006: 140
2007: 59
2008: 39
2009: 27
2010: 43
2011: 19
2012: 13
2013: 18
2014: 10
2015: 16
2016: 27
2017: 37
2018: 37
2019: 37
2020: 28
2021: 16
2022: 38
2023: 14
2024: 07
2025: 43
2026 : 00
