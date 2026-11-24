ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਠੰਢ ਵਧੀ, ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ ਜਮਾਅ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ
ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਢਾ ਤਾਪਮਾਨ -4.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Published : November 24, 2026 at 7:00 PM IST
ਜੰਮੂ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰੀ ਠੰਢ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਪਾਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਮਨਫ਼ੀ 4.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਘਾਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਮਰਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਮਨਫ਼ੀ 4.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ -1.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤਾਪਮਾਨ -7.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤਾਪਮਾਨ ਸਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਜ਼ੀਗੁੰਡ -2.0°C, ਕੁਪਵਾੜਾ -1.0°C, ਕੋਕਰਨਾਗ -0.1°C, ਕੋਨੀਬਲ ਪੰਪੋਰ -2.5°C, ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ -2.2°C, ਅਵੰਤੀਪੋਰਾ -2.2°C, ਬਡਗਾਮ -2.3°C, ਅਨੰਤਨਾਗ -2.6°C, ਬਾਂਦੀਪੋਰਾ -1°C, ਬਾਰੀਪੌਲ -1°C -1.1°C, ਪੁਲਵਾਮਾ -3.4°C, ਕੁਲਗਾਮ -0.2°C, ਗੰਦਰਬਲ -0.3°C, ਅਤੇ ਸੋਨਮਰਗ -3.2°C।
ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 9.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਨਿਹਾਲ ਵਿੱਚ 3.7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਕਟੜਾ ਵਿੱਚ 10.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਭੱਦਰਵਾਹ ਵਿੱਚ 2.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਕਠੂਆ ਵਿੱਚ 10.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਜੰਮੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ 7.0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਊਧਮਪੁਰ ਵਿੱਚ 6.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਰਾਮਬਨ ਵਿੱਚ 9.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਸਾਂਬਾ ਵਿੱਚ 7.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਵਿੱਚ 8.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਰਾਜੌਰੀ ਵਿੱਚ 3.0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਪੁੰਛ ਵਿੱਚ 6.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਰਿਆਸੀ ਵਿੱਚ 8.0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ -7.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ -6.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਨੁਬਰਾ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ -5.9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
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