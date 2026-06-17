ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ: LoC 'ਤੇ ਮਾਈਨ ਧਮਾਕਾ; ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਜੇਸੀਓ ਸਮੇਤ 3 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨੇੜੇ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਸੁਰੰਗ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
Published : June 17, 2026 at 1:30 PM IST
ਰਾਜੌਰੀ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਲਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LoC) ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਸੁਰੰਗ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰ (JCO) ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ (SHO) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਘਟਨਾ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ 4 ਕੁਮਾਊਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਵਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਅਗਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਸੁਰੰਗ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ JCO ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਜ਼ਖਮੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਲਈ ਊਧਮਪੁਰ ਸਥਿਤ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲਾਲ ਸੈਕਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LoC) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਨਿਕ ਸੰਚਾਲਨ ਚੌਕਸੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਖਮੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁਗਲਾਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਡੋਰੀਮਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਰੂਵਾਲੀ' ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ, ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਡੋਰੀਮਲ ਦੀਆਂ ਸੰਘਣੀਆਂ, ਜੰਗਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ, ਚੱਟਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਬਨਸਪਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦਬਦਬੇ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 7 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਫੌਜ ਸਿਪਾਹੀ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਰੂਵਾਲੀ' ਦੌਰਾਨ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਫਿਸਲਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਪਾਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੱਟਾਨੀ ਢਲਾਣ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ।
ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 28 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜੌਰੀ ਦੇ ਡੋਰੀਮਲ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਰੂਵਾਲੀ' ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸੰਘਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।