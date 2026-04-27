ਚੱਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ,ਚੇਨ ਪੁਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਟ੍ਰੇਨ,ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਚੱਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ,ਚੇਨ ਪੁਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਟ੍ਰੇਨ,ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਚਲਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।
Published : April 27, 2026 at 10:56 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ-ਰਾਮਨਗਰ ਰੂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਰੇਲਗੱਡੀ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਗਿਆ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਦਦ ਲਈ ਚੇਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਮਦਦ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਚੱਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੇਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ।
'ਚਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ'
ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿ ਇਹ ਘਟਨਾ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਣੀਨਗਰ ਅਤੇ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਰੋਡ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਕੋਚ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਇੱਕ 24 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਚੱਲਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਸਤ ਰੂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
'ਖਤਰਨਾਕ ਸੱਚਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ'
ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਰੋਡ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਟ੍ਰੇਨ ਮੈਨੇਜਰ, ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (RPF) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿਕਟ-ਚੈਕਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੇਲ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵੱਲ - ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।
'ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ'
ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਾਰਮ ਚੇਨ ਦੀ 100% ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।