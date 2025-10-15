ਜੈਸਲਮੇਰ ਬੱਸ ਹਾਦਸਾ: ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਆ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਤਮ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀ ਬਚ ਸਕੇ ਬੱਚੇ
ਜੈਸਲਮੇਰ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਪਈ ਫਿੱਕੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਆਏ ਬੱਚੇ।
Published : October 15, 2025 at 6:08 PM IST
ਜੈਸਲਮੇਰ/ਰਾਜਸਥਾਨ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦਰਦਨਾਕ ਬੱਸ ਅੱਗ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਗੁਆ ਲਏ। ਹਾਦਸਾ ਬੇਹਦ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀ ਮਿਲਿਆ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ
50 ਸਾਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਪੋਖਰਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਮੇਦ ਸਿੰਘ ਤੰਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਇਸ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੇਂਦਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੱਸ ਰੋਕੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੱਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
ਉਮੇਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ, ਭਵਯ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ, 12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਸੂਮ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।"
ਰਾਜੇਂਦਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ
ਰਾਜੇਂਦਰ ਦੇ 17 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ, ਭਵਯਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਭਵਯ ਦੀ ਆਖਰੀ ਯਾਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅੱਗ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।
ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਹਿੰਦਰ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਗੁਆਇਆ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ
35 ਸਾਲਾ ਮਹਿੰਦਰ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ, 30 ਸਾਲਾ ਪਾਰਵਤੀ, 12 ਸਾਲਾ ਧੀ ਖੁਸ਼ੀ, 8 ਸਾਲਾ ਧੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਅਤੇ 8 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੌਰਿਆ ਵੀ ਇਸ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ
ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਬਾਲੇਸਰ ਦੇ ਲਾਵਰਨ ਸ਼ੇਤਰਵਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਦਰ ਮੇਘਵਾਲ, ਜੋ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿੰਦਰ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਬਾਲੇਸਰ ਦੇ ਲਾਵਰਨ ਸ਼ੇਤਰਵਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਡਰੈਸ ਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋਧਪੁਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੁੰਜਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਸੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸੀ।"
ਕੁੰਜਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਖੁਦ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਾ, ਜਗਦੀਸ਼, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲੋਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਹੀ ਬਚਾ ਸਕੇ ਬੱਚੇ, ਖੁਦ ਵੀ ਜ਼ੇਰ ਏ ਇਲਾਜ
ਜੈਸਲਮੇਰ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਕਹਾਣੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਹੈ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇਮਾਮਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ, ਇਰਫਾਨ, ਯੂਨਸ ਅਤੇ ਹਸੀਨਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੋਂ ਭਾਗੂ ਪਿੰਡ ਲਈ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ
ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੱਸ ਚੱਲੀ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਸਲੀਪਰ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਸੀ, ਬੱਸ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ।
ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਅੱਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ, ਸੀਟਾਂ ਸੜ ਗਈਆਂ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਗਲਾ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ।
ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨਸ ਦੀ ਮੌਤ
ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਫੈਲਦੀ ਦੇਖੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਗ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਰਫਾਨ ਅਤੇ ਹਸੀਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਐਮਜੀਐਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇਮਾਮਤ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ।"