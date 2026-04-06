ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਫਿਰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਬਚਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ

ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਫਿਰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਬਚਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਐਮਡੀ ਅਤੇ 1.987 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗਾਂਜਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : April 6, 2026 at 7:36 PM IST
ਜੈਪੁਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ): ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਮੇਤ 2 ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰਤ ਇੱਕ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਵੇਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜੈਪੁਰ (ਉੱਤਰੀ) ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਐਮਡੀ ਅਤੇ 1.987 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗਾਂਜਾ (ਭੰਗ) ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੋਰਾ ਬਿਸਲ (ਜੈਪੁਰ) ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੀਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਝੋਟਵਾੜਾ (ਜੈਪੁਰ) ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਕੰਦਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ
ਡੀਸੀਪੀ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ, ਸੰਜੇ ਸਰਕਲ ਅਤੇ ਰਾਮਗੰਜ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੈਫ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੀਨੂ ਗੁਪਤਾ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਜੋ ਇੱਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।"
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਡੀਸੀਪੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰ ਆਰਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਮਲਾ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਾਵਯਵਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਐਮਡੀ (ਮੈਫੇਡ੍ਰੋਨ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਆਈ ਦਿਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਨੂ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਬਿਸਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 125 ਗ੍ਰਾਮ ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1.987 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗਾਂਜਾ (ਭੰਗ) ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀਸੀਪੀ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਸਕਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣਾ
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਔਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਨਾਲ ਫਸਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਦੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ; ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੈਫ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੈਫ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਅਤੇ ਖੋਰਾ ਬਿਸਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੰਡਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ।