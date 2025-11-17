ETV Bharat / bharat

Exclusive: ਜੈਦੀਪ ਹਾਰਦੀਕਰ ! ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੇਤੂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

Exclusive Interview: ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਜੈਦੀਪ ਹਾਰਡੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Rural Journalist Jaideep Hardikar
ਜੈਦੀਪ ਹਾਰਡੀਕਰ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 17, 2025 at 6:54 PM IST

13 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੈਦੀਪ ਹਾਰਡੀਕਰ, ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਖੋਜਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਲੇਖਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਰਾਮੋਜੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਸੱਚਾਈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ" ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਰਡੀਕਰ ਸੱਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮੋਜੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਰਡੀਕਰ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਕਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਰਡੀਕਰ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਗਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ: ਰਾਮ ਰਾਓ - ਦ ਸਟੋਰੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅਤੇ ਏ ਵਿਲੇਜ ਵੇਟਿੰਗ ਫਾਰ ਡੂਮ। ਉਹ ਤੀਜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਸਾਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਜੈਦੀਪ ਹਾਰਡੀਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ, ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਅਤੇ ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਅੰਸ਼:

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ?

ਜੈਦੀਪ ਹਾਰਡੀਕਰ: ਮੈਂ ਚੰਦਰਪੁਰ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਦਰਭ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਨ। 1996 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਬੀ. ਸੋਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ (ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੋਢੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ, 'ਐਵਰੀਵਨ ਲਵਜ਼ ਏ ਗੁੱਡ ਡਰਾਟ', ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਉਸੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਚਾਹ ਦੇ ਸਟਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਪਲ ਸੀ। ਰਾਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਸੱਚੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਸਾਈਨਾਥ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਪਾਦਕ, ਸਵਰਗੀ ਐਮ.ਵਾਈ. ਬੋਧਨਕਰ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਸਨ, ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਿਸ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਲਈ?

ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

1990 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ, ਸਾਈਨਾਥ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਾਗਪੁਰ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ 1996-97 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਪਾਹ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤਰ ਵਿਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਮਝ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪੇਂਡੂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੇ.ਕੇ. ਬਿਰਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ (2000 ਵਿੱਚ) ਮਿਲੀ।

ਉਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ, ਮੈਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। 833 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਭਿੰਨ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ।

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਕਾਈਵ ਆਫ਼ ਰੂਰਲ ਇੰਡੀਆ (PARI) ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ?

ਜੈਦੀਪ ਹਾਰਡੀਕਰ: PARI ਨੌਜਵਾਨ, ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀੜ ਫੰਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਨਾਥ ਦੁਆਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਉਸਦੇ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਈਨਾਥ ਨੂੰ ਮੈਗਸੇਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਲੇਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਲੇਖ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ 2008-09 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਵਿੱਚ PARI ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ, ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਿਅਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ: ਚੰਗਾ, ਮਾੜਾ, ਪੇਸ਼ੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਪਰਾਧ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਲ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗ।

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, "ਏ ਵਿਲੇਜ ਅਵੇਟਸ ਡੂਮਸਡੇ", ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਜੈਦੀਪ: ਤਿੰਨ ਸਬਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਪਾਦਕ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਰ ਮਾਰਕ ਟੱਲੀ (ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ) ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫੈਲੋ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੀਜਾ ਸਬਕ ਸਾਈਨਾਥ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੰਪਾਦਕ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ।"

ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁੱਲ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕਲਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਹਮਦਰਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, "ਰਾਮਾ ਰਾਓ: ਦ ਸਟੋਰੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਾਰਮ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ" (ਉਸਦੀ ਕਿਤਾਬ) ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਵਿਦਰਭ ਦੇ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਲੇਟੀ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ETV ਭਾਰਤ: ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ?

ਜੈਦੀਪ: ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ 5WH ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਲਿਖਤ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਵੁਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਲਈ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ; ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾ ਸਕੋਗੇ? ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ: "ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ।"

ਗੈਰ-ਗਲਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਗੈਰ-ਗਲਪ ਲੰਬੇ ਰੂਪ ਦੇ ਲੇਖ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਪਾਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਤਾਂਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਹਜ਼ਾਰ-ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਾਲ ਸਲੋਪੇਕ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਨਾਥ ਇਸਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਰੂਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੌਲੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ।

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ?

ਜੈਦੀਪ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30-40 ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਖੇਤਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੀਮਾਂਚਲ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰੀ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਰਾਇਲਸੀਮਾ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹਨ? ਹਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਬੀਟ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

PARI ਵਿਖੇ, ਸਾਡੇ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਪਰਿਆਵਰਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਕਬਾਇਲੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੀ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਕਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ?

ਜੈਦੀਪ: ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁਭਵ ਹਨ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ 23-24 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ: "ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ 15-20 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੀਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦੇਵੇਗਾ।"

ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਧਾਰਸ਼ਿਵ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 30 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?

ਜੈਦੀਪ: ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ, ਮੰਨ ਲਓ, ਸਿਰਫ 20,000-30,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਕਟ, 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਝਟਕਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ 1500 ਜਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਹੈਂਡਆਉਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਪੇਂਡੂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ?

ਜੈਦੀਪ: ਪੇਂਡੂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। 5W1H ਤੋਂ ਪਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ। ਪੇਂਡੂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਜੈਦੀਪ: ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਥੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਊਰੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਰਗੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

