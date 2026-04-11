ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਜਗ ਵਿਕਰਮ' LPG ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪਾਰ

ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗ ਵਿਕਰਮ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 11, 2026 at 10:20 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ (ਐਲਪੀਜੀ) ਜਹਾਜ਼, ਜਗ ਵਿਕਰਮ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀ।

ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੱਗਭਗ 15 ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਗੈਸ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 26,000 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ 20,000 ਟਨ ਐਲਪੀਜੀ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 28 ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਜਗ ਵਿਕਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਪਲਾਈ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਹੈ।

ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿਘਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

