42 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ LPG ਲੈ ਕੇ 'ਜਗ ਵਸੰਤ' ਜਹਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੁਜਰਾਤ,ਘਰੇਲੂ LPG ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ

42 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ LPG ਲੈ ਕੇ 'ਜਗ ਵਸੰਤ' ਜਹਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੁਜਰਾਤ,ਘਰੇਲੂ LPG ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ 'ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼' ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
Published : March 27, 2026 at 12:42 PM IST
ਗਾਂਧੀਨਗਰ: ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਐਲਪੀਜੀ ਟੈਂਕਰ "ਜਗ ਵਸੰਤ" 42,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲਪੀਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਾਂਡਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
"ਜਗ ਵਸੰਤ" ਲਈ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ
ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ 29ਵੇਂ ਦਿਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੈਂਕਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੰਘਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਦੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।
Two Indian LPG carriers, Jag Vasant and Pine Gas, carrying 92,612.59 MT of LPG, have transited through the Strait of Hormuz. The vessels have 33 and 27 Indian seafarers onboard, respectively. These vessels are… pic.twitter.com/nkc12f3Tnh
ਮੱਧ-ਸਮੁੰਦਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ
ਕਾਂਡਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ "ਜਗ ਵਸੰਤ" ਤੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਅਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ "ਮੱਧ-ਸਮੁੰਦਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ" ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਗੈਸ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਟੈਂਕਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਜਗ ਵਸੰਤ' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ:
- ਐਮਟੀ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ: 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪਹੁੰਚਿਆ।
- ਐਮਟੀ ਨੰਦਾ ਦੇਵੀ: 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਨਾਲ ਕਾਂਡਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ।
- ਜਗ ਲਾਡਕੀ: 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 81,000 ਟਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ।
- ਸ਼ੇਨਲੌਂਗ: 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸਾਊਦੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਜੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਦੇ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਡਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਰਗੇ ਊਰਜਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।