ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਡਰੋਨ ਪਲਟਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ
ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : October 23, 2026 at 4:34 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੰਡੋ-ਤਿੱਬਤੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ (ITBP) ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਪਲਟੂਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲਵਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ "ਹੜਤਾਲ" ਕੋਰਸ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ITBP ਭਾਰਤ ਦੇ "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ", ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ "ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ" ਭੂਮੀਗਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ITBP ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DG) ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਰਵਾਇਤੀ" ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਫੋਰਸ, ਇਸਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
1962 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇੰਡੋ-ਤਿੱਬਤੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ (ITBP) ਚੀਨ ਨਾਲ 3,488 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LAC) ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੀਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਯੁੱਧਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਪੂਰ, ਜੋ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਨੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਦੇ 65ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡੀ "ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ" ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇੱਕ "ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ" ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ" ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਮ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਡਰੋਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ... ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀਐਲਏ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਰੋਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 10,000-15,000 ਰੂਸੀ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਡੀਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰੂਸ) ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰੂਸੀਆਂ) ਨੂੰ 10,000-15,000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਨਾ "ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ" ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਉਸ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਪੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਯੁੱਧ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਈਰਾਨ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਜਾਂ ਫੌਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਡਰੋਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਾਇਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਹਾੜੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਗਭਗ 95,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਨੂੰ ₹400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ 70% ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਰੋਨ ਯੁੱਧ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਖੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਪਲਟੂਨ ਹੈ। ਉਹ ਡਰੋਨ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਡੀਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ₹4,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕਰਾਂਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ "ਸਟ੍ਰਾਈਕ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੋਰਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲਵਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ।
ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ, ਚੀਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਗਲਵਾਨ (ਲੱਦਾਖ) ਵਿੱਚ LAC 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ 'ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ, ਕਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੜੇ ਸੋਟੀਆਂ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ ਅਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸੇ ਦੇ 20 ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਚੀਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਚੀਨੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।
ITBP ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੜਾਕੂ ਟੀਮ, ਸ਼ੌਰਿਆ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੀਨੀ PLA ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਡੀਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰਸ, ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਸਬਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ "ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ" ਭੂਮੀਗਤ ਆਸਰਾ (ਬੰਕਰ) ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਢਾਂਚੇ "ਗਰਮ ਯੁੱਧ" ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਭੂਮੀਗਤ ਆਸਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 383 ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 342 ਨੂੰ ਇੰਸੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 141 ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।"
ਡੀਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ "ਕੋਲਡ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਟ" ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਰਫੀਲੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸੋਵੋ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਂਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।" ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ?
ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।' ਡੀਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੁਰਾਕ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੰਡ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਸਿੰਡਰੋਮ (ਏਡੀਐਸ) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜੋ 2020 ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਡੀਜੀ ਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਏਡੀਐਸ ਅਤੇ 'ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ' ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਲ-ਟੇਰੇਨ ਵਾਹਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਚ-ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜੀ ਲੜਾਈ ਬਲ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।"