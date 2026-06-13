ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ
ਅੱਜ ਜੇਠ (ਅਤਿ-ਮਾਸਿਕ) ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦਾ 13 ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਵਾਹਨ ਨੰਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Published : June 13, 2026 at 6:25 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 13 ਜੂਨ, 2026, ਜੇਠ (ਅਤਿ-ਹਨੇਰੇ) ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਵਾਹਨ ਨੰਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ।
13 ਜੂਨ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ:
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
- ਮਾਸ: ਸੀਨੀਅਰ (ਹੋਰ)
- ਪਕਸ਼: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ
- ਦਿਨ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ
- ਮਿਤੀ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ
- ਯੋਗਾ: ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ
- ਸਟਾਰ: ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ
- ਕਰਨ: ਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮੇਸ਼
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਟੌਰਸ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 05:21:00 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ : ਸ਼ਾਮ 07:20:00 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 04:08
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 17:31
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 08:51 ਤੋਂ 10:36
- ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 14:06 ਤੋਂ 15:51 ਤੱਕ
ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ:
ਚੰਦਰਮਾ ਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮੇਸ਼ ਵਿੱਚ 26 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੌਰਸ ਵਿੱਚ 10 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਅਗਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੂਕਾਲ ਸਵੇਰੇ 8:51 ਵਜੇ ਤੋਂ 10:36 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।