'ਜੇ ਮੈਂ ਔਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ'.. ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟ
ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ। ਲਿਖਿਆ 'ਜੇ ਮੈਂ ਔਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ' ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
Published : March 1, 2026 at 3:33 PM IST
ਬਕਸਰ (ਬਿਹਾਰ) : ਜਿੱਥੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਕਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਜੀਤ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ
ਬਕਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੌਸਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੁਜੀਤ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੋਸਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਗੋਂ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਜੇ ਮੈਂ ਔਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ।"
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੌਸਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਚਿਪਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਲ 'ਤੇ ਸਾਹ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਸੁਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸੀ।
'ਰਾਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭਿਆਨਕ ਸੀ'
ਸੁਜੀਤ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਸਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਅਲਰਟ ਸਾਇਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼। ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
"ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ"
ਸੁਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਅਚਾਨਕ ਇੰਨੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਯੂਏਈ ਸਿਸਟਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਕਈ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
"ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਲੀਆਂ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸਨ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" - ਸੁਜੀਤ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ, ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ
ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ
ਸੁਜੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਤ ਮਾਪੇ
ਇੱਥੇ, ਚੌਸਾ ਵਿੱਚ, ਉਸਦਾ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਕੀ ਸੁਜੀਤ ਠੀਕ ਹੈ?" ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਜੀਤ ਦੀ ਮਾਂ ਭਾਵੁਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, 'ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।'