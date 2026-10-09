ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੇਗਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ
ਭਾਰਤੀ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਪਾਇਲਟ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
Published : October 9, 2026 at 3:17 PM IST
ਤੇਲ ਅਵੀਵ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਪਾਇਲਟ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਵਲੀਅਨ ਹੀਰੋਇਜ਼ਮ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸਹਾਕ ਹਰਜ਼ੋਗ ਨੇ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ 'ਤੇ ਓਮਾਨੀ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਹਮਾਮ ਅਲ-ਹਮਾਮੀ ਨੇ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਕਪਿਟ ਵਿੱਚ ਕਰੈਸ਼-ਐਕਸ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਨੇ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 174 ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ।
Israeli President Isaac Herzog announced that Indian pilot Captain Smit Machchhar will receive Israel's Presidential Award for Civilian Heroism for his role in preventing the recent attempted hijacking of Flydubai Flight 1073. Herzog also presented the award to six Israeli civilians for their efforts to prevent the would-be hijacker from crashing the plane.— Tabz (@TabzLIVE) October 8, 2026
ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਨੇ ਕਾਕਪਿਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਸਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਕਪਿਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸਹਾਕ ਹਰਜ਼ੋਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸਹਾਕ ਹਰਜ਼ੋਗ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਉਡਾਣ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਵਲੀਅਨ ਹੀਰੋਇਜ਼ਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਜ਼ੋਗ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲੀਅਨ ਹੀਰੋਇਜ਼ਮ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਫਲਾਈਟ FZ1073 ਨੂੰ ਕਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Prime Minister Benjamin Netanyahu met today at his office with the heroes of the flight from Dubai: Yaniv Hayun, Or Pardilov, Dr. Shota Musayev and his wife Sigalit: "The entire world sees the Israeli heroism. You will light a torch of civic heroism on Independence Day." The Prime Minister heard their harrowing testimony about the struggle to save the plane: "We tied the stabbing pilot with the headphone cable. He was saying 'Kill me' – meaning that he failed at his mission and prefers to die". The Prime Minister told them that with supreme heroism, resourcefulness, and faith they prevented a huge disaster and saved many lives. Prime Minister Netanyahu also said: "I urge the citizens of Israel to learn from you, to keep their eyes open and be vigilant. We are in a very sensitive time. There is an intent of our enemies to harm us".— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 1, 2026
ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ
ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਜ਼ੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਬਹਾਦਰੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।"
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਿਵਲੀਅਨ ਹੀਰੋਇਜ਼ਮ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਦ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਜ਼ੋਗ ਨੇ ਛੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ: ਤਾਲੀ ਮਾਨੇਸ, ਜ਼ਵਿਕਾ ਮਾਨੇਸ, ਯਾਨਿਵ ਹਯੂਨ, ਡਾ. ਸ਼ੋਟਾ ਮੁਸਾਯੇਵ, ਅਸਫ਼ ਰਾਜੂਆਨ ਅਤੇ ਓਰ ਪਾਰਦੀਲੋਵ, ਕਥਿਤ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ। ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ। 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ।
ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
(ਇਨਪੁਟ-ਏਐਨਆਈ)