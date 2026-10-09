‘ਕੀ ਅੰਬਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਬੌਸ ਹੈ?’ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨਰਾਜ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : October 9, 2026 at 6:37 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਪੋਸਟ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ। ਮਸਕ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਕੀ ਅੰਬਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸਲ ਬੌਸ ਹੈ?" ਮਸਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਸਟਾਰਲਿੰਕ 165 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ?"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਝਿੜਕਿਆ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀਆਂ ਸੈਟਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਸਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਅੰਬਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸਲ ਬੌਸ ਹੈ?"
Starlink is licensed in over 165 countries and has spent five years complying with every single law and requirement of the government of India, so why still no license? Is Ambani the real boss of India?— Elon Musk (@elonmusk) October 8, 2026
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ GMPCS ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ IN-SPACE ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਲੌਰੇਨ ਡ੍ਰਾਇਅਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੌਰੇਨ ਡ੍ਰਾਇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਐਂਟੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਗੇਟਵੇ ਸਾਈਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਧੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ - ਮਸਕ ਦਾ ਸਟਾਰਲਿੰਕ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਉੱਦਮ ਜੀਓ ਸੈਟਕਾਮ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਯੂਟਲਸੈਟ ਵਨਵੈੱਬ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।" ਸੰਚਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਪੇਮਾਸਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ
ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੇਮਾਸਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਟਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
'ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ'
ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਸਕ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਕੁਝ ਕੁਲੀਨ ਵਿਅਕਤੀ/ਉਦਯੋਗਪਤੀ" ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ "ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਪਕੜ" ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਸਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਮਸਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬੀਮ (ਸਿਗਨਲ) ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ!"
ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਹਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਨੀਲ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਤਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ OneWeb ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਉੱਦਮ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਮਸਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਸੁਨੀਲ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਐਮਡੀ) ਆਕਾਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਸਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹਨ।