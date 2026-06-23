ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਢਹਿ ਗਿਆ ਪੁਲ, ਉਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਡੰਪਰ ਵੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ

ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਢਹਿ ਗਿਆ ਪੁਲ, ਉਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਡੰਪਰ ਵੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਉਰਨੀ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪੁਲ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ।
Published : June 23, 2026 at 5:05 PM IST
ਕਿੰਨੌਰ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਰਨੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪੁਲ ਅਚਾਨਕ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਂਗ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਡੰਪਰ ਟਰੱਕ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲ ਡਿੱਗਦੇ ਹੀ ਡੰਪਰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਡੰਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ।
ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਪੁਲ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਲਿੰਗ ਪੁਲ ਇਕਾਂਗੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲ ਲਾਹੌਲ ਸਪਿਤੀ ਦੇ ਕਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੌਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਪੁਲ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਟੀਮਾਂ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ
ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਟਾਪਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪੁਲ ਢਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ
ਰਾਮਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਰੇਕੋਂਗ ਪੀਓ, ਕਲਪਾ, ਸਾਂਗਲਾ, ਜਾਂ ਕਿਨੌਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਪਰੀ ਤੋਂ ਚਗਾਓਂ-ਉਰਨੀ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਰਾਹੀਂ ਚੋਲਿੰਗ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-05 (NH-05) 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਧੂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵਧੇਗਾ। ਕਿਨੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਰਾਮਪੁਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਲਿੰਗ ਤੋਂ ਉਰਨੀ-ਚਗਾਓਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਰਾਹੀਂ ਟਾਪਰੀ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੁਲ ਦੇ ਢਹਿਣ ਨਾਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਿਕ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬਰ ਰੱਖਣ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ।