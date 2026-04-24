ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਰਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ ਜ਼ਬਤ, ਸ਼੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਵਾਈਸ ਕੈਪਟਨ ਸੰਜੇ ਮਹਾਰ ਸਮੇਤ 21 ਮੈਂਬਰ ਫਸੇ

ਸ਼੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੈਦੀਪ ਬਿਹਾਨੀ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

IRGC seized Indian ship
ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਰਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ ਜ਼ਬਤ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 24, 2026 at 2:58 PM IST

ਸ਼੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ/ ਰਾਜਸਥਾਨ: ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਣਾਅ ਵਿਚਕਾਰ, ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਵਾਈਸ ਕੈਪਟਨ ਸੰਜੇ ਮਹੇਰ ਸਮੇਤ 21 ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

'ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਿਆ ਪੰਗਾ'

ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ (IRGC) ਨੇ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਬੇਰੀਆ-ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰ ਜਹਾਜ਼ "Epaminodes" ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਵਾਈਸ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ

ਸ਼੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੈਦੀਪ ਬਿਹਾਨੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਕੈਪਟਨ ਸੰਜੇ ਮਹੇਰ (38), ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਸੰਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਈਰਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ 21 ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਏ। ਚਾਲਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਯੂਕਰੇਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਜੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।'

'ਸੰਜੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ 'ਚ'

ਸੰਜੇ ਮਹੇਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ। ਜਹਾਜ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਹਾਜ਼ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਕੇ।

ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਸੰਜੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹੇਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਨੇਵੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ IRGC ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਤੱਟ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ।

ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ

ਸ਼੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਹਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

