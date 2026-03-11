ETV Bharat / bharat

IRCTC Alert: ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਕਾਇਆ ਭੋਜਨ; ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਟਿਫਿਨ

ਵਪਾਰਕ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਕੇਟਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

IRCTC Alert
ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਕਾਇਆ ਭੋਜਨ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 11, 2026 at 5:59 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰੇਲਵੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IRCTC) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਕੇਟਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ

ਇਹ ਸੰਕਟ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ LPG ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਘਰੇਲੂ PNG, ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ CNG ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ LPG ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

IRCTC ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

IRCTC ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟੌਪ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਪਕਾਇਆ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਰਿਫੰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਥਿਤੀ

LPG ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰ.ਕੇ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ LPG ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਰੀਫਿਲ ਲਈ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੁਕਿੰਗ ਮਿਆਦ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

