ਦੁਬਈ 'ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 120 ਸ਼ਰਧਾਲੂ, 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਹਨ।
Published : March 1, 2026 at 5:00 PM IST
ਰਾਜਸਥਾਨ/ਜੋਧਪੁਰ: ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ 120 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜੋ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਈ ਗਏ ਸਨ, ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਕਥਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸੁਰਸਾਗਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਮ ਨੇ 23 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੁਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਸੁਰਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਾਮਦੁਆਰਾ ਦੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ
ਕਥਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਰਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਨੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਮੰਡੋਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਗਏ 120 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਮੰਡੋਰ ਅਤੇ ਨਾਗੋਰੀ ਬੇਰਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।