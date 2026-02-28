ਭਾਰਤੀ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ, ਉਡਾਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੂਟ
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਰੂਟ ਬਦਲੇ ਹਨ।
Published : February 28, 2026 at 5:25 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੱਧ ਪੂਰਬ (ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ) ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਫੌਜੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਯੁੱਧ ਮੋੜ ਅਤੇ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
28 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਪਿਕ ਫਿਊਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਰਣਨੀਤਕ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ), ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਤੀਬਰ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।" ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਜਟ ਏਅਰਲਾਈਨ, ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਾਇਆ ਹੈ। ਦੁਬਈ, ਅਬੂ ਧਾਬੀ, ਦੋਹਾ, ਜੇਦਾਹ ਅਤੇ ਰਿਆਧ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਰੀਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ
ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਪੂਰੀ ਰਿਫੰਡ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦਾ ਰੁਖ਼
ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੁਬਈ ਲਈ ਉਸਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਏਅਰ ਫਰਾਂਸ, ਲੁਫਥਾਂਸਾ, ਕਤਰ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।