NIA ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸ਼ੇਰਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਰ !

NIA ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸ਼ੇਰਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਰ !
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਕਬਾਲ ਉਰਫ ਸ਼ੇਰਾ ਨੂੰ NIA ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ
Published : May 13, 2026 at 4:40 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਨੇ "ਲਗਾਤਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ" ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸ਼ੇਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
' ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ'
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਦੀਨ (HM) ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ" ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। "ਉਸਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ NIA ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੁਲਜ਼ਮ 2020 ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ," NIA ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਨਾਰਕੋ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਹੈ।
ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਰੀ
ਐਨਆਈਏ ਨੇ 2020 ਦੇ ਐਚਐਮ ਨਾਰਕੋ-ਟੈਰਰ ਮਾਡਿਊਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੇਰਾ "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਭਾਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲਰ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸ਼ੇਰਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮ
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਥਿਤ ਐਚਐਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ।" ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ HM ਓਵਰਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕਰ, ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਹਿਲਾਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੇਰਗੋਜਰੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਮਾਂਡਰ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨਾਇਕੂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਿਲਾਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬ-ਅਧਾਰਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਡਿਊਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ।