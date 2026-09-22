ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ 10 ਫੋਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢਿਆ ਡਰਾਅ, ਦਾਨ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਟੰਟ ?

ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ 10 ਫੋਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢਿਆ ਡਰਾਅ, ਦਾਨ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਟੰਟ ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਯੋਜਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾ ਡੀ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਡਰਾਅ।
Published : September 22, 2026 at 5:47 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰ ਰਹੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ‘ਆਈਫੋਨ ਲੰਗਰ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਤ੍ਰੇਹਨ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ ਡੀ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਈਫੋਨ 17 ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੋਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾ ਡੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਡਰਾਅ ਕੱਢ ਕੇ 10 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
'ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਡਰਾਅ'
ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਾਜਾ ਡੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂ-ਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਡੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਡੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖਿਆ, "ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਰਾਅ ਕੱਢ ਕੇ 10 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
'ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ'
ਇਸ ਡਰਾਅ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਆਈਫੋਨ 17 ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾ ਡੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ‘ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ’ ਲਿਖੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਚੈਟ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
‘ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਹੈਰਾਨ’
ਇਸ ਆਈਫੋਨ ਲੰਗਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਿਹਨਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਾਜਾ ਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਅੱਜ-ਭਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ‘ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ’ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਜੇਕਰ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਾਰਕ ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਵੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੰਦਾਂ ਹੇਠ ਉਂਗਲ ਦਬਾ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ”।
'10 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਸਿਲਸਿਲਾ'
ਰਾਜਾ ਡੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਾਜਾ ਡੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਫੋਨ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਵਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 100, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 200 ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 10 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਈਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਖਰੜ, ਬਲਾਚੌਰ, ਰੋਪੜ, ਫਗਵਾੜਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ।"
'ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਫੋਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ'
ਰਾਜਾ ਡੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਫੋਨ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਤੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਫੋਨ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਲ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ।"
ਮੀਡੀਆ ਸਟੰਟ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ?
ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਡੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਅ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਦ ਵੇਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੋਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥਕੰਡਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 10 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।
ਕੌਣ ਹੈ ਰਾਕੇਸ਼ ਤ੍ਰੇਹਨ ਉਰਫ ਰਾਜਾ ਡੀ?
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਤ੍ਰੇਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ 'ਰਾਜਾ ਡੀ ਕਿੰਗ' ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।