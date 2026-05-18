ETV Bharat / bharat

ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਕੂਲ ਸੈਕਸ ਰੈਕਟ ਮਾਮਲਾ: ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਰੇਟ ਸੂਚੀ ਅਤੇ HIV ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਬਤ, ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਐੱਚਆਈਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

DEHRADUN SEX RACKET CASE
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 18, 2026 at 1:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਛਾਉਣੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਫਿਰੋਸ਼ੀ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸਮ ਫਿਰੋਸ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐੱਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ (ਆਪਰੇਟਰ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਅਤੇ ਐੱਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਸਮੇਤ, ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸੈਕਸ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ ਨੰਦਿਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਦਰ ਸੂਚੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਹਰੇਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 5 ਤੋਂ 6 ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐਂਟਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 1 ਮਈ ਤੋਂ 12 ਮਈ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਫੀਸ ₹6,500 ਵੀ ਮਿਲੀ।

ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ HIV ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਂਸਲਰ ਨੰਦਿਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ HIV ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

"ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ HIV ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।" - ਸ਼ੰਕਰ ਬਿਸ਼ਟ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ, ਕੈਂਟ

ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

14 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਕੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਰੈਕੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰਠ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਕੂਲ

ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਈ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਦੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਘਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

TAGGED:

SEX RACKET CASE
POLICE DISCLOSURE SEX RACKET CASE
ਸੈਕਸ ਰੈਕੇਟ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਕੂਲ ਸੈਕਸ ਰੈਕਟ
DEHRADUN SEX RACKET CASE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.