'RBI ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ': ਆਕਸਫੋਰਡ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ

ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਹਰਮਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਈਨਾਡੂ-ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ।

ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਹਰਮਨ ਪ੍ਰਸਾਦ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 19, 2026 at 8:50 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਕਸਫੋਰਡ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਵਿਖੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰਾ ਹਰਮਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, "ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚ ਈਂਧਨ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ-ਸਾਈਡ ਦਬਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰਾ ਹਰਮਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਈਨਾਡੂ-ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਐਮ.ਐਲ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਪੜ੍ਹੋ...

ਸਵਾਲ: ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ?

ਜਵਾਬ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧਦੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ 0.3 ਤੋਂ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ?

ਜਵਾਬ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ, ਨਿਰਮਾਣ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਸੂਨ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ?

ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਖਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਾਦ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਜਾਪ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਉੱਚੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (CPI)-ਅਧਾਰਤ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 4.6% ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ 4.2% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 10% ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ 0.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 5.9% ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ 5.1% ਰਹੇਗੀ। ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਗ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਐਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਖਰਚ ਮੱਧਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਵਿਕਲਪ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਇਕੱਲਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ $37 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ $27 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਰੇਕ 25 ਅਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ, ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਅ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ?

ਜਵਾਬ: ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚੁਣਿਆ। ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (CPI) ਦਾ ਲਗਭਗ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ (ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ) ਬਾਲਣ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ "ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਪਾਰਕ LPG ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ LPG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਹਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਾਲਣ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਹੋਰ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੀਮਤ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

