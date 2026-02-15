'ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ' 38 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ
ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
Published : February 15, 2026 at 9:07 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਐਫਟੀਏ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
38 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਐਫਟੀਏ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਐਫਟੀਏ (ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਚਮੜਾ, ਰਸਾਇਣ, ਦਸਤਕਾਰੀ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ "ਹੁਣ ਜਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ" ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ "ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ" ਵਾਲਾ ਪਲ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ
ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ "ਆਰਥਿਕ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ" ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਚਮੜਾ, ਰਸਾਇਣ, ਦਸਤਕਾਰੀ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ MSMEs ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਗਲੀ ਛਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਨਤਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰਾਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ "ਨਿਰਣਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ" ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, "ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।"
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਏਆਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੁਧਾਰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, "ਵਧੇਰੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ, ਡੂੰਘੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਲ ਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਟੀਚੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ।"