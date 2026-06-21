International Yoga Day : ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਚ ਅਨੋਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ...
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ LG ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ SKICC ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪੋਖਰੀਬਲ ਝੀਲ 'ਤੇ ਅਨੋਖੇ ਤੈਰਦੇ ਯੋਗਾ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ।
Published : June 21, 2026 at 4:48 PM IST
ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 12ਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (SKICC) ਵਿਖੇ ਡੱਲ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਗਮ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਪੋਖਰੀਬਲ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਜਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੈਰਦਾ ਯੋਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐਸਕੇਆਈਸੀਸੀ ਵਿਖੇ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਕੀਨਾ ਇਟੂ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਥੀਮ 'ਸਿਹਤਮੰਦ ਉਮਰ ਲਈ ਯੋਗ' ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। "ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੋਗਾ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਧਾਈਏ,"
ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਯੋਗਾ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।"
ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਰਤੀ ਯੋਗ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਤਰੀਫ ਕੀਤੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਯੋਗਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭਟਕਣਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਵੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਮੰਤਰੀ ਇਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਲਈ, ਯੋਗਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ SKICC, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਆਸਣਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੋਗਾ ਕੀਤਾ।
ਪੋਖਰੀਬਲ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੇ ਯੋਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ 'ਐਕਵਾ ਕਵੀਨ' ਬਿਲਕੀਸ ਮੀਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਖੇਡ ਕੋਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੀਸ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 30 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਤੈਰਦੇ ਯੋਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ 15 ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ,"