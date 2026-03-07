International Womens Day: ਡਾ. ਸਨੇਹਾ ਭਾਰਗਵ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ AIIMS ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

International Womens Day: ਡਾ. ਸਨੇਹਾ ਭਾਰਗਵ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ AIIMS ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਡਾ. ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨੇਹਾ ਭਾਰਗਵ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
Published : March 7, 2026 at 7:40 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਡਾ. ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨੇਹਾ ਭਾਰਗਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ।
ਡਾ. ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨੇਹਾ ਭਾਰਗਵ ਅਜਿਹੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 23 ਜੂਨ, 1930 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਡਾ. ਸਨੇਹ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ।
ਮਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ
ਡਾ. ਸਨੇਹ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਲਾਦ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਡਾ. ਸਨੇਹਾ ਦੀ ਮਾਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੈਕਰਡ ਹਾਰਟ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਡਲਹੌਜ਼ੀ (ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ) ਭੇਜਿਆ। ਉਸਨੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ
ਜਦੋਂ ਡਾ. ਸਨੇਹਾ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਲਾਹੌਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਰਡ ਹਾਰਟ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਤੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਮੰਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ FSC ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਨੇਹਾ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਨੇਹਾ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਕਿਹਾ-
ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜੱਜ ਬਣਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਬੀਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਐਲਐਲਬੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।
ਲੇਡੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ 1948 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਸਨ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੇਡੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਲੇਡੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਆਲ-ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੀਜੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੀਜੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ।"
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪਿਆ
ਡਾ. ਸਨੇਹਾ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੀਨਤਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੀਜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।
ਦਿੱਲੀ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 1953 ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਉਤਰ ਗਈ।" ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਮੈਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੋਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਹਿਲੀ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ
ਡਾ. ਸਨੇਹਾ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਸ-ਰੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 1895 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਰੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ, 1911 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵਰਗੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨ ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ।
ਏਮਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਨੂੰ, ਏਮਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ, ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਭੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਏਮਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।" ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਟਰੈਚਰ 'ਤੇ ਪਿਆ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਮਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਏਮਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।"
ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਐਚਓਡੀ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।' ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਐਚਓਡੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ
ਡਾ. ਸਨੇਹਾ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।" ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਸਨੇਹ ਭਾਰਗਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਭਾਰਗਵ ਅੱਜ ਤੱਕ ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਡਾ. ਸਨੇਹਾ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਉਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਦਾਨ ਲਈ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ। ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, ਐਮਆਰਆਈ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਨਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਉੱਨਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ, ਇਹ ਲੇਜ਼ਰ, ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਛੋਟੇ ਚੀਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਅਕਸਰ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
96 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਡਾ. ਸਨੇਹਾ ਭਾਰਗਵ ਅਜੇ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਸੀਤਾਰਾਮ ਭਾਰਤੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਉਹ ਏਮਜ਼, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਸਨੇਹ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਯੋਗਾ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਸਰਤਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦੀ ਹੈ।