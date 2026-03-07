International Women Day: ਮਿਲੋ ਰੂਬਲ ਨਾਗੀ ਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣੀ
ਰੂਬਲ ਨਾਗੀ ਗਲੋਬਲ ਟੀਚਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਯਕਤਾ ਪੋਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
International Women Day: ਸਤਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੂਬਲ ਨਾਗੀ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸਿਲ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਸਿਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ! ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ।
ਆਰਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਰੂਬਲ ਨਾਗੀ ਉੱਥੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਨਸਿਲ ਵਰਗੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਉਸੇ ਪਲ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਪੈਨਸਿਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਪਲ ਨੇ ਰੂਬਲ ਨਾਗੀ ਆਰਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ
2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਗੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਵੱਕਾਰੀ ਗਲੋਬਲ ਟੀਚਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਵਰਕੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ $1 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹8.3 ਕਰੋੜ) ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈ।
ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਿਸਨੇ ਰੂਬਲ ਨਾਗੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕਫ਼ ਪਰੇਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ-ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤੰਗ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਂਡਰੀ ਧੋਤੀ ਅਤੇ ਸੁਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਘਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੱਸੀਆਂ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਣੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੂਬਲ ਨਾਗੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।
ਅੰਦਰ, ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਣਾ
ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਨਾਗੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਹੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਲਾਸਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਚਟਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗਲੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।
"ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਵੇ।"- ਰੂਬਲ ਨਾਗੀ
ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਨੇੜਲੇ ਲਾਂਡਰੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਖੇਡਣਾ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।" ਉਸਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਗੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਬੱਚੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਰੱਖਿਅਕ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਤੀਜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਯੂਰ, ਜੋ ਕਦੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ... ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ।
ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ 800 ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਟ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਮਿਸਾਲ ਮੁੰਬਈ" ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ, 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ "ਮਿਸਾਲ ਇੰਡੀਆ" ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 163 ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੁੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ, ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਤੇ ਤੰਗਧਾਰ ਵਿੱਚ, ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਖਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ, ਕਲਾ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
"ਮਿਸਾਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ" ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫਿਲਮ ਨਗਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਰਾਜਸਥਾਨ (ਜਵਾਲੀ, ਲਕਸ਼ਮਣਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਲਵਰ ਵਿੱਚ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ।
ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ
ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਰੂਬਲ ਨਾਗੀ ਨੂੰ "ਮਿਸਾਲ" ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਧ-ਚਿੱਤਰ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧ-ਚਿੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਧ-ਚਿੱਤਰ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਫਾਈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਦਿਲਚਸਪ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਧਾਂ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਤਸੁਕਤਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਦਤਾਂ, ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ।
139 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5,000 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਰੂਬਲ ਨਾਗੀ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 2026 ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ₹8.3 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਔਰਤ
ਰੂਬਲ ਨਾਗੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੀਓ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਕੈਨਵਸ ਕਲਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੈਨਸਿਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਨਸਿਲ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ।
(ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ETV ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ)
