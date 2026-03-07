International Women Day: ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵੂਮੈਨ ਡਾ. ਟੈਸੀ ਥਾਮਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਣਸੁਣੇ ਕਿੱਸੇ

International Women Day: ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵੂਮੈਨ ਡਾ. ਟੈਸੀ ਥਾਮਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਣਸੁਣੇ ਕਿੱਸੇ
ਇਹ ਨਿਪੁੰਨ ਏਰੋਸਪੇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ STEM ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।
Published : March 7, 2026 at 8:00 PM IST
International Women Day: ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਏਰੋਸਪੇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਾ. ਟੈਸੀ ਥਾਮਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। "ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਔਰਤ" ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਹ 1985 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (DRDO) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਰੋਨਾਟਿਕਲ ਸਿਸਟਮ) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ ਅਗਨੀ-IV ਅਤੇ ਅਗਨੀ-V ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ NICHE ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਰੋਕਥਾਮ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 2026 ਲੜੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਥਾਮਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, STEM ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਚ-ਦਾਅ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਥੰਬਾ ਵਿਖੇ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਉਤਸੁਕ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯੋਗਤਾ, ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਥਾਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ।"
ਸਵਾਲ 1. ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਈਕਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲਬਲੇਜ਼ਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸੀ ਥਾਮਸ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ?
ਮੈਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਅਲਾਪੁਝਾ (ਅਲੇਪੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕ ਸੀ। ਥੰਬਾ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਹਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ।
ਸਵਾਲ 2. 1960 ਅਤੇ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਪਲਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ "ਪੁਰਸ਼ ਖੇਤਰ" ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਸੀ?
ਯਕੀਨਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨੂੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ DRDO-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਕੋਰਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੋਰਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਸਵਾਲ 3. ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ?
ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੋਰਸ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਛੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਂ: ਪੰਜ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ਰਕ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅਰਥਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ।
ਸਵਾਲ 4. "ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਔਰਤ" ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਨੀ-IV ਅਤੇ ਅਗਨੀ-V ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ: ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹੋ?
ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਪੜਾਅ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਸੀ: ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੱਕ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੋਵੇਂ ਸੀ।
ਸਵਾਲ 5. ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਯੂ ਸ਼ਕਤੀ 2026 ਵਰਗੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਵਾਯੂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜ ਸਾਡੀ ਫੌਜੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਿਆਨ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ, ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰੋਕਥਾਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6. ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਏਰੋਸਪੇਸ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਰੋਸਪੇਸ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ AI-ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮੱਗਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਵੀਓਨਿਕਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7. ਅਰਥਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੂਖਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ? ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਅੱਜ, ਔਰਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਲੁਕਵੇਂ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨਵਾਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਵਾਲ 8. ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ STEM ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਪਵਾਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਦਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਣ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ STEM ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਹੈ?
STEM ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਧਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਉਤਸ਼ਾਹ, ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਗੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਵਾਲ 9. ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮਾਨਤਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਰਥਪੂਰਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਰਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਮਨ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ 10. ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਣਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ "ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ" ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੁਆਰਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਉਮੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਕਸਤ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਰਕ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ 11. ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਜੋਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਜੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ, ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਅੱਜ, ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
(ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ETV ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ)
- International Womens Day: ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਰਹੀ ਮੈਡਮ 'ਪ੍ਰਣੀਤਾ ਬਿਸਵਾਸ'
- International Womens Day: ਡਾ. ਸਨੇਹਾ ਭਾਰਗਵ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ AIIMS ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
- International Womens Day: ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ