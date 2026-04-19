ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਾਂਗ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗੀ ਦੁਨੀਆ; 2029 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇਗਾ ਦੇਸ਼?
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕਰਜ਼ਾ 100% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
Published : April 19, 2026 at 8:22 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 2029 ਤੱਕ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ GDP ਦੇ 100% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਨੇ ਆਪਣੀ "ਵਿੱਤੀ ਮਾਨੀਟਰ" ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਧਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ GDP ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ? ਇਸਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ? ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖਾਂਗੇ...
ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਰਜ਼ਾ GDP ਦੇ ਲਗਭਗ 94% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ₹100 ਕਮਾਏ ਹਨ, ਤਾਂ ₹94 ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਰਗੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਬਨਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਇਰਾਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕੁਵੈਤ, ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਣਾਅਗ੍ਰਸਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਕਟ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ 2029 ਤੱਕ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 100% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ, ਲਗਭਗ 80 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ
ਕਰਜ਼ਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਭਗ 84% ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਔਸਤ (2025 ਵਿੱਚ 94%) ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਘਟੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਪੀਆਈਬੀ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ₹44.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹48.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਗਲੋਬਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਜੀਡੀਪੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2031 ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 142% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹100 ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹142 ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਦੋਵੇਂ। ਚੀਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ 2031 ਤੱਕ 127% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਆਓ ਤਿੰਨ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ।
1-ਵਿਸ਼ਵ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ, ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
2-ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ
IMF ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਵਿਸ਼ਵ GDP ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ 2% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 3% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
3-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਖਰਚਾ
IMF ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ-ਤੋਂ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਕਰਜ਼ੇ-ਤੋਂ-ਆਮਦਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ
1. ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ IMF ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਬੇਲੋੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣਾ।
2. ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
3. UNCTAD (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਨਫਰੰਸ) DMFAS7 ਪ੍ਰਣਾਲੀ 2025 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਡੇਟਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।
4. ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (DMFAS7) ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
5. ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ, ਜ਼ੈਂਬੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ DMFAS7 ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ।
6-UNCTAD ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
7-ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਜ਼ੈਂਬੀਆ, ਰਵਾਂਡਾ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਸਮੇਤ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ DMFAS7 ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
8-ਜੀਡੀਪੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
IMF ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, 7-7.5% ਦੇ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ 7-7.5% ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ 2031 ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖੁਦ ਇੱਕ ਲੈਣਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚੀਨ, ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼, ਭਾਰੀ ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ 2031 ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ-ਤੋਂ-ਆਮਦਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ?
ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵਧੇ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ। 1941 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਭਗ 42% ਸੀ।
ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 1945 ਤੱਕ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ $260 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ 1946 ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-ਆਮਦਨ ਅਨੁਪਾਤ 106% ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ₹100 ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ, ₹106 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 1974 ਤੱਕ, ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 106 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 23% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਰਮਨੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਉੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ GDP ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ GDP ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਰਤ, $4.15 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, $32.38 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ GDP ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਚੀਨ, $20.85 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ, $5.45 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਜਪਾਨ 4.38 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ 4.26 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ 3.6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਟਲੀ 2.74 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਰੂਸ 2.66 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 2.64 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਾਲ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।