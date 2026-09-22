ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹਿਣ ਸਾਵਧਾਨ ! ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਤੇਜ਼, ਵਸੂਲੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹਿਣ ਸਾਵਧਾਨ ! ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਤੇਜ਼, ਵਸੂਲੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ₹250 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹500 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : September 22, 2026 at 3:15 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਸੈਂਟਰਲ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਟਿਕਟ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ 140.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਭਗ 18 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਸਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 40% ਵੱਧ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 8.8 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ 58.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭੁਸਾਵਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ 3.4 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ 35.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਪੁਣੇ, ਨਾਗਪੁਰ ਅਤੇ ਸੋਲਾਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 16.3 ਕਰੋੜ, 15.8 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 6.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਰੇਲਵੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ 8.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਟਿਕਟ-ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 11,000 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।
ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ 41% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ
'ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੈਂਟਰਲ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 19.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 41% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫੜੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 2.7 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ₹250 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹500 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟਿਕਟ-ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸੈਂਟਰਲ ਰੇਲਵੇ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਓ. (CPRO) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 'ਫੋਰਟਰੈਸ ਚੈੱਕ' (ਸਖ਼ਤ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ), ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਘਨ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਪੁਣੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਲ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਪੈਸੰਜਰ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਿਕਟ-ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਯਾਤਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
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