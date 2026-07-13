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30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ, 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ, ਜਾਣੋ ਅਨੋਖੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ

ਡਾ. ਕੈਲਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

TRANSFER LIST OF AYUSH DEPARTMENT
30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ, 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ, ਜਾਣੋ ਅਨੋਖੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 13, 2026 at 11:20 AM IST

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ਸੀਕਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਯੂਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੀਕਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ?

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਦਾਸਕਬਾਸ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਕੈਲਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ, ਯੂਨਾਨੀ, ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ (ਆਯੂਸ਼) ਵਿਭਾਗ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਦਾਸਕਬਾਸ ਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

Rajasthan Case
ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਨਾਮ (ETV BHARAT)

ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ:

ਡਾ. ਕੈਲਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਕਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਬਕ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾ. ਕੈਲਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ:

ਡਾ. ਕੈਲਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਰਦਾਸਕਬਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਯੂਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

TAGGED:

TRANSFER LIST OF AYUSH DEPARTMENT
DOCTOR TRANSFER AFTER RETIREMENT
ਕੈਲਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਯੂਸ਼ ਵਿਭਾਗ
RAJASTHAN CASE

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