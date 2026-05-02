ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪਾਸਵਰਡ ਨੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ

ਇਹ ਇੱਕ ਤਮਿਲ ਮਛੇਰੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ।

INSTAGRAM PASSWORD REUNION
ਤਾਮਿਲ ਮਛੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। (ਖੱਬਿਓਂ ਤੀਜਾ) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 2, 2026 at 10:52 PM IST

ਕਰਨਾਟਕ: ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਇਸ ਇੱਕ ਸੁਰਾਗ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਤ ਨੇ ਭੁਲਾਏ ਹੋਸ਼

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਰੋਗਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੰਗਲੁਰੂ ਆਇਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਥੋਂ ਭੱਜ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ

19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਗਲੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਜੀਬ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ "ਵ੍ਹਾਈਟ ਡਵਜ਼" (White Doves) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਰੋਗਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੰਸਕ ਸੀ ਪਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ।

ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੋਗਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਮਿਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਰੋਗਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖਾਤੇ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਯਾਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ।

ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ

ਅਰੋਗਿਆ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮੰਗਲੁਰੂ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਰੋਗਿਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ"

ਵ੍ਹਾਈਟ ਡਵਜ਼ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੋਰੀਨਾ ਰਸਕਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ। ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪਾਸਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।" ਅਰੋਗਿਆ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਟੋਆਚੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਦਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ।

