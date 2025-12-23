ਕ੍ਰਿਸਮਸ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫ਼ੇ

ਕ੍ਰਿਸਮਸ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫ਼ੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਐਮ.ਕੇ. ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ।
Published : December 23, 2025 at 10:43 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਂਗ ਕ੍ਰਿਸਮਸ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਕਾਰਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਫਿਲਮ "ਧੁਰੰਧਰ" ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ "ਧੁਰੰਧਰ" ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ
ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਮ.ਕੇ. ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਲਗਨ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੁਰੰਧਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।"
ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਹਰ ਟੀਚਾ
ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਐਮਕੇ ਭਾਟੀਆ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਮਕੇ ਭਾਟੀਆ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਕੇ ਭਾਟੀਆ ਦੇ ਯਤਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਰਾਂ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਕਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਮਕੇ ਭਾਟੀਆ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 51 ਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਮ.ਕੇ. ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ, "ਮੇਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਟੀਮ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ।"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਮ.ਕੇ. ਭਾਟੀਆ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।