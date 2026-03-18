ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 8 ਦੀ ਮੌਤ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਨ 6 ਮ੍ਰਿਤਕ, ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਇੰਦੌਰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ, 8 ਮੌਤਾਂ, 2 ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਲੋਕ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇੰਦੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
Published : March 18, 2026 at 4:30 PM IST

ਰਿਪੋਰਟ: ਸਿਧਾਰਥ ਮਾਛੀਵਾਲ

ਇੰਦੌਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਆਈ। ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ਵਰੀ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸੱਤ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਦੌਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡੀਨ ਨੇ ਅੱਠ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ਤੋਂ ਸੇਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੇਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਪੁਗਲੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇੰਦੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਲੋਕ

ਦਰਅਸਲ, ਸੇਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੋਜ ਪੁਗਾਲੀਆ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੰਦੌਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਿਜੇ ਸੇਠੀਆ, ਛੋਟੂ ਸੇਠੀਆ, ਸੁਮਨ ਸੇਠੀਆ, ਮਨੋਜ ਸੇਠੀਆ, ਸਿਮਰਨ ਸੇਠੀਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਸੇਠੀਆ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ 65 ਸਾਲਾ ਵਿਜੇ ਸੇਠੀਆ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਜ ਪੁਗਾਲੀਆ ਦੇ ਛੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਿਆ।

ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ, ਅੱਠਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੇ, ਤਨਮਯ, ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ ਛੇ ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਦੌਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡੀਨ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਘਗੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਠਵੇਂ ਬੱਚੇ, ਤਨਮਯ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।"

ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਵੀ ਸੜ ਗਈਆਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਵੀ ਸੜ ਗਈਆਂ। ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 35-40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੜ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 65 ਸਾਲਾ ਵਿਜੇ ਸੇਠੀਆ, 22 ਸਾਲਾ ਛੋਟੂ ਸੇਠੀਆ, 60 ਸਾਲਾ ਸੁਮਨ, 65 ਸਾਲਾ ਮਨੋਜ, 12 ਸਾਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸੇਠੀਆ, 35 ਸਾਲਾ ਟੀਨੂ, 30 ਸਾਲਾ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ 6 ਸਾਲਾ ਤਨਮਯ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂਚ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ PMNRF ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਨੇ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਗਾਲੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਘਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ।

ਘਟਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਪੁਗਾਲੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਠਵਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੈ।

MP GOVT ORDERS PROBE INDORE FIRE
INDORE BRIJESHWARI FIRE INCIDENT
BIHAR SETHIA FAMILY 6 DIED INDORE
ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ
