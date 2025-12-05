ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ, ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਮੰਗੀ ਲਿਖਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀ
ਇੰਡੀਗੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ।
Published : December 5, 2025 at 9:51 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਇੰਡੀਗੋ, ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 191 ਉਡਾਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ "ਦਿਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ" ਮੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ "ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।"
The last two days have seen widespread disruption across IndiGo’s network and operations. We extend a heartfelt apology to all our customers and industry stakeholders who have been impacted by these events. IndiGo teams are working diligently and making all efforts with the…— IndiGo (@IndiGo6E) December 4, 2025
ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਆਪਣੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਗੋ ਟੀਮਾਂ, MOCA, DGCA, BCAS, AAI, ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ https://goindigo.in/check-flight-status.html 'ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਡੂੰਘਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।'
ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ
ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਡੂੰਘਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ (IGI) ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਘਨ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 150 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 75 ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ
ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1,232 ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 755 ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 92 ਏਟੀਸੀ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ, 258 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ 127 ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਨ। ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਚਾਲਕ ਦਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇੰਡੀਗੋ ਕੋਲ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਹਾਜ਼ ਹਨ
ਇੰਡੀਗੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਹਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਰੀਅਰ 90+ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ 45+ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇ 58 ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ 118 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 2025 ਸਕਾਈਟਰੈਕਸ ਵਰਲਡ ਏਅਰਲਾਈਨ ਅਵਾਰਡਸ ਵਿੱਚ 'ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਏਅਰਲਾਈਨ' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।