ETV Bharat / bharat

ਈਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਏ; ਅੱਜ ਰਾਤ 12:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇੰਡੀਗੋ (ANI)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 13, 2026 at 10:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੰਡੀਗੋ 14 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਬਾਲਣ ਸਰਚਾਰਜ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਅੱਜ ਰਾਤ 12:01 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਡਾਣ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹425 ਤੋਂ ₹2,300 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਸਰਚਾਰਜ ₹425 ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ₹900 ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਚੀਨ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਸਰਚਾਰਜ ₹1,800 ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ, ਇਹ ₹2,300 ਹੋਵੇਗਾ।

ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ਕਿਸੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਊਲ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੰਡੀਗੋ - ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ - ਨੇ ਈਂਧਨ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਰਕਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਈਂਧਨ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਅਤੇ ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਵੀ ਈਂਧਨ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਲੇਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਈਂਧਨ ਸਰਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੂਰ ਪੂਰਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

TAGGED:

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਜੰਗ
ਇੰਡੀਗੋ
DOMESTIC INTERNATIONAL FLIGHTS
INDIGO FLIGHTS
INDIGO HIKES FARES

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.