ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਵਧਾਏ ਰੇਟ, ਕਰੋ ਚੈਕ
ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ।
Published : September 18, 2026 at 12:27 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਏਅਰਲਾਈਨ ਇੰਡੀਗੋ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ, ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਲਗ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ (3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ) ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ₹3,000 ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਫੀਸ ₹2,000 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ₹1,000 ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਬੂਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ ਲਈ ₹800 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ
ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ ਫੀਸ ₹700 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹800 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰੇਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਕੱਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਲਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਲੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ₹5,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹5,999 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ₹450 ਦੀ ਬਜਾਏ ₹650 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ₹200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹300 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮੂਲ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।