ETV Bharat / bharat

ਇੰਡੀਗੋ ਫਲਾਈਟ ਸੰਕਟ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ, ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ (IGI) ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Hundreds of flights canceled across the country
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ((ANI))
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 8, 2025 at 12:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਡੀਗੋ ਉਡਾਣ ਸੰਕਟ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੇ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ (ਆਰਜੀਆਈਏ) 'ਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 77 ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 38 ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 39 ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਕੈਂਪੇਗੌੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ, ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ 65 ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 62 ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਅਪਡੇਟ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 134 ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ

ਇਹ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ (ਆਈਜੀਆਈ) ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 134 ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 75 ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 59 ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਇੰਡੀਗੋ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਇਲਟ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਵਿਘਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ, ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ, ਮੌਸਮੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। "ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਧੁੰਦ ਦੇ ਮੌਸਮ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਉਡਾਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ," ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ

ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੁਝੇਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਟਾਲਣਯੋਗ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਅਪੀਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। DGCA ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ FDTL CAR ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਘਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, "ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਪਾਇਲਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਜੀਸੀਏ ਅਤੇ ਐਮਓਸੀਏ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

TAGGED:

INDIGO
INDIGO FLIGHT CANCELLATION
AIRPORT CHAOS DGCA
ਇੰਡੀਗੋ ਉਡਾਣ ਸੰਕਟ
INDIGO FLIGHTS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.