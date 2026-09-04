ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਖੰਭੇ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਜਹਾਜ਼, ਬਣਿਆ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਖੰਭੇ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਜਹਾਜ਼, ਬਣਿਆ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
Published : September 4, 2026 at 11:30 AM IST
ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਉਸ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਡੌਕਿੰਗ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਿਸਟਮ (VDGS) ਡਿਸਪਲੇਅ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੇਜ਼ਰ ਜਾਂ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਸਨ।
'ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ'
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 9:02 ਵਜੇ, ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜਾ ਰਹੀ ਇੰਡੀਗੋ ਫਲਾਈਟ 6E 225 (VT-NOG) ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਬੇ ਨੰਬਰ 06 'ਤੇ ਡੌਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ VDGS ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Srinagar, J&K | According to Srinagar airport authorities, an IndiGo flight 6E 225 (VT-NOG) operating from Navi Mumbai to Srinagar came into contact with the VDGS pole during the parking process at Srinagar Airport at approximately 0902 hours today. All passengers and crew…— ANI (@ANI) September 4, 2026
'ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ'
ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਲਾਤ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ'
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੋਹਾ ਤੋਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਜਾ ਰਹੀ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਸਕਟ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਇਲਟ-ਇਨ-ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮਸਕਟ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਡਾਣ 6E 1302 ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ।
ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਮਸਕਟ ਲਈ ਦੂਜੀ ਉਡਾਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਉਡਾਣ 6E 1302 ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ "ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਉਡਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸਕਟ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।