ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਪੁਣੇ-ਗੁਹਾਟੀ ਉਡਾਣ 'ਚ ਆਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ 192 ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗੀਅਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ।
Published : November 15, 2026 at 3:13 PM IST
ਪੁਣੇ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਗੁਹਾਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 192 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗੀਅਰ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਫਲਾਈਟ 6E 0623 (VT-IZE) ਨੇ ਪੁਣੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ।
ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗੀਅਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ
ਪੁਣੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ (ATC) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗੀਅਰ (ਅੰਡਰਕੈਰੇਜ) ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਪੁਣੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ATC, ਇੰਡੀਗੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ।
ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ (IAF) ਨੇ "ਪੂਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
An IndiGo spokesperson says, "IndiGo flight 6E 623, operating from Pune to Guwahati on 15 November 2026, returned to origin and landed safely at the Pune International Airport after a technical snag was detected shortly after take-off. In line with standard operating procedures, all relevant authorities were immediately informed. The aircraft is undergoing maintenance checks and will resume operations after securing necessary clearances. An alternate aircraft has been arranged promptly to operate the flight."— ANI (@ANI) November 15, 2026
ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ, ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗੀਅਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਨਵੇਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉੱਡਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਹਾਜ਼ ਸਵੇਰੇ 9:04 ਵਜੇ ਪੁਣੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰਿਆ।
ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫਾਇਰ-ਫਾਈਟਿੰਗ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇ ਨੰਬਰ 7 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ATC ਨੇ ਸਵੇਰੇ 9:10 ਵਜੇ ਪੂਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾ ਲਈ।"
ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਫਿਰ ਏਅਰੋਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਸਮੇਤ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ 192 ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਡੀਗੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਹਾਟੀ ਤੱਕ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਡੀਗੋ ਬਿਆਨ
ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "15 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਗੁਹਾਟੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੰਡੀਗੋ ਫਲਾਈਟ 6E 623, ਟੇਕਆਫ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਰ ਗਈ।"
ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।" ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।