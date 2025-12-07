ETV Bharat / bharat

Indigo Flight Crisis: ਅੱਜ ਦੀ ਕਈ ਉਡਾਨਾਂ ਕੈਂਸਿਲ, ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਲਈ "ਏਕਾਧਿਕਾਰ (Monopoly)" ਮਾਡਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 95% ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Indigo Flight Crisis
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (IANS)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 7, 2025 at 12:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਡੀਗੋ ਉਡਾਣ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਘਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਨੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ 95% ਸੰਪਰਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Indigo ਵਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨਾਰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ

ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਬੋਰਡ-ਓਨਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੂਹ (CMG) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"

ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਬੋਰਡ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਗ੍ਰੇਗ ਸਾਰੇਟਸਕੀ, ਮਾਈਕ ਵਿਟੇਕਰ, ਅਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ, ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਪੀਟਰ ਐਲਬਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ- 69 ਉਡਾਨਾਂ ਕੈਂਸਿਲ

ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ 69 ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰੱਦ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 43 ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ- 86 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ

ਜੀਐਮਆਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ, ਦਿਨ ਲਈ 86 ਇੰਡੀਗੋ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 37 ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 49 ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 35 ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 24 ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰੱਦ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ- 41 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ

ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਦਿਨ ਲਈ 73 ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 102 ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 21 ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 20 ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ 09:00 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਅਸਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ 22 ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 14 ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਡੀਜੀਸੀਏ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਲੀਧਰ ਮੋਹੋਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਡਾਣ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਲੀਧਰ ਮੋਹੋਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੰਡੀਗੋ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਐਲਾਨ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇਗੀ। X ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫੰਡਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।"

ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ

ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ 113 ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰ ਨੂੰ ਰੀਬੂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਉਡਾਣਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

TAGGED:

TODAY INDIGO FLIGHT CANCELLATIO
TODAY INDIGO FLIGHT
INDIGO FLIGHT UPDATES
ਇੰਡੀਗੋ ਫਲਾਈਟ
INDIGO FLIGHT CRISIS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.