ਆਪਣੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ 'ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ'! ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਇਨ ਦਿੱਤਾ ਆਸ਼ਿਰਵਾਦ

ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਫਸ ਗਏ ਪਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।

RECEPTION WITHOUT BRIDE AND GROOM
ਕਰਨਾਟਕ ਔਨਲਾਈਨ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 5, 2025 at 8:32 PM IST

2 Min Read
ਹੁਬਲੀ (ਕਰਨਾਟਕ): ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਫਿਰ, ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਫਸ ਗਏ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲਾੜੇ-ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ।

ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ (ETV Bharat)

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਹੁਬਲੀ ਤੋਂ ਮੇਧਾ ਕਸ਼ੀਰਸਾਗਰ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾਸ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਬਲੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਸਿਰਫ਼ ਲਾੜਾ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ੈਪਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਬਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਲਾੜੇ-ਲਾੜੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ, ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ। ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਉਹ ਲਾੜੇ-ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲੀ (ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ) ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾੜਾ-ਲਾੜੇ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ।

ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਇਨ ਦਿੱਤਾ ਆਸ਼ਿਰਵਾਦ (ETV Bharat)

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਲਾੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਕਸ਼ੀਰਸਾਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4-5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲਾੜਾ ਅਤੇ ਲਾੜੀ, ਲਾੜੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ ਗਏ, ਹੁਬਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕੇ।

ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਇਨ ਦਿੱਤਾ ਆਸ਼ਿਰਵਾਦ (ETV Bharat)

"ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਲਈ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਡਾਣ ਬੱਸ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾੜੇ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ," ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ।

ਲਾੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਕਸ਼ੀਰਸਾਗਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਵਿਆਹ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਸੀ। ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਬਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਫਲਾਈਟ ਟਿਕਟਾਂ 2 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।"

ਕਰਨਾਟਕ ਔਨਲਾਈਨ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ
