ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਰੀ, ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਵਿਚਕਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰ?

ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਰੀ, ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਵਿਚਕਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰ? (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 7, 2025 at 5:19 PM IST

6 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਇੰਡੀਗੋ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਨਵੇਂ ਡਿਊਟੀ ਰੋਸਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ'

ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ, ਇੰਟਰਗਲੋਬ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੂਹ (CMG) ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਸੰਚਾਲਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀਆਂ, ਮੌਸਮ, ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਭੀੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡਿਊਟੀ ਰੋਸਟਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ (FDTL) ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਾਇਲਟਾਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੰਕਟ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

'ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਇਹ ਸਵਾਲ'

ਲੋਕ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਸਵਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ?

ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।

  • ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
  • ਚਾਲਕ ਦਲ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਆਰਾਮ ਦੇ 48 ਘੰਟੇ (36 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ।
  • ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ (00:00–06:00)।
  • ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈਂਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ - ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ।
  • ਰਾਤ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ 8 ਉਡਾਣ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ।

'ਛੁੱਟੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ'

ਇੰਡੀਗੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਉਡਾਣ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਧ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਇਲਟਾਂ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਅਰਬੱਸ ਏ320 ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

'570 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ'

ਪੀਟੀਆਈ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਡੀਗੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੂਜੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 2025 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੀਗੋ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਹਾਜ਼ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਇੰਡੀਗੋ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 342 ਜਹਾਜ਼ ਸਨ। 2025 ਤੱਕ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 430 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਗੋ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 64% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਬੱਸ ਏ320 ਅਤੇ ਏ321ਨਿਓ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰਬੱਸ ਅਤੇ ਬੋਇੰਗ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 570 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

'ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ'

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮਾਹਰ ਅਜੇ ਜਸਰਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਜੇਕਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ 15 ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਫ-ਪੀਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੱਤ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਢੁਕਵੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।"

'ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੀ ਜਾਂਚ'

ਜਸਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦਿੱਗਜ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਡੂੰਘੀਆਂ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ।"

ਪਾਇਲਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ , ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਇਲਟਸ (FIP) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ DGCA ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁਕਵੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ FDTL ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੇਲੋੜੀ ਪਾਇਲਟ ਭਰਤੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਘੱਟ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਏ।

  • ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਜੀਸੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਰੋਸਟਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
  • ਗੈਰ-ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ।
  • ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵੱਲ ਸਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
  • ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਗੋ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
  • ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪਾਇਲਟ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।
  • ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਐਫਆਈਪੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਉਡਾਣ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਐਫਡੀਟੀਐਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਇਲਟ ਹਨ,"।

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਅਤੇ FDTL ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ:

  • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸਬੰਧਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਣ।
  • ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
  • ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
  • - 0-500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ - ਕਿਰਾਇਆ - ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ - 7500 ਰੁਪਏ
  • - 500- 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ - ਕਿਰਾਇਆ - ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ - 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ।
  • - 1000-1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ - ਕਿਰਾਇਆ - ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ - 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ।
  • - 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ - ਕਿਰਾਇਆ - ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ - 18000 ਰੁਪਏ
  • (ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ)

ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ

ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਕੇ. ਬ੍ਰਹਮਣੇ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਫਲਾਈਟ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੈਪਟਨ ਕਪਿਲ ਮੰਗਲਿਕ ਅਤੇ ਫਲਾਈਟ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੈਪਟਨ ਰਾਮਪਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜੇਡੀਯੂ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਝਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?

ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਬੋਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗ੍ਰੇਗ ਸਾਰੇਟਸਕੀ, ਮਾਈਕ ਵਿਟੇਕਰ ਅਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ, ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਪੀਟਰ ਐਲਬਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

