ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ: ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੰਝੂ
ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ।
Published : December 6, 2025 at 2:35 PM IST
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਣ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਘਨ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ 69 ਇੰਡੀਗੋ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 69 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਆਗਮਨ ਅਤੇ 43 ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਉਡਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 109 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਮੁੰਬਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 109 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 51 ਆਗਮਨ ਅਤੇ 58 ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਐਨਸੀਪੀ-ਐਸਸੀਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੁਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਗੋ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ (ਐਫਡੀਟੀਐਲ) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਚੇਨਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ 48 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਚੇਨਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ 48 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟਾਂ, ਫਲਾਈਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਚੇਨਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
28 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਚੇਨਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਣ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਪੁਣੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਅੰਡੇਮਾਨ, ਗੁਹਾਟੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ, ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਕੋਚੀ ਸਮੇਤ 10 ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਡੀਗੋ ਉਡਾਣਾਂ ਅੱਜ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਪੁਣੇ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਕੋਚੀ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਸਮੇਤ 28 ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ
ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੇਵਾ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਲੰਬੀਆਂ ਉਡੀਕ ਲਾਈਨਾਂ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਕਾਊਂਟਰ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਯਾਤਰਾ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਜਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿਘਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 6:15 ਵਜੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ 'ਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਫਲਾਈਟ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਇੰਡੀਆ ਹੈਕਾਥਨ 2025 ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ 74,000 ਵਿਚਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1,400 ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।"
ਜਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਛੇ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ।" ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁਣ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਸਨ।"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ, ਇਖਲਾਕ ਹੁਸੈਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। "ਮੈਂ ਜੇਦਾਹ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਲਖਨਊ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,"। ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜੋਧਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉੇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੰਗਲੁਰੂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਬੀਜੂ ਪਟਨਾਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਉਸਨੇ
ਬੰਗਲੁਰੂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਡਾਣਾਂ
ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਲਈ ਮੇਰੀ ਉਡਾਣ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਲਈ ਮੇਰੀ ਉਡਾਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਗਲੁਰੂ ਲਈ ਉਡਾਣ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣ ਫੜ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੜਕ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 25-26 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ।
ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਡਾਣ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
ਜਨਤਕ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਲਈ ਦੋ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀਆਂ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਇੰਡੀਗੋ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਗੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।"
ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਇਗਾ
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜੇਕਰ ਯਾਤਰੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਜ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ 24x7 ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।"