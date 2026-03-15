ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 'ਸਿਨੇ ਮੈਜੀਕਲ ਗਲੋ ਰਨ' ਦਾ ਆਯੋਜਨ, 2500 ਦੌੜਾਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਨਿਓਨ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਡੀਜੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਦੌੜ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਗਾਇਆ।
Published : March 15, 2026 at 6:25 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: "ਸਿਨੇ ਮੈਜੀਕਲ ਗਲੋ ਰਨ 2026" ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 2,500 ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਦੌੜਾਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਚਮਕਦਾਰ ਨਿਓਨ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ "ਗਲੋ ਰਨ" ਦੌੜਾਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਸੀ। ਨਿਓਨ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਗੂੰਜਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਯੋਜਿਤ, ਦੌੜ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ 3, 5 ਅਤੇ 10-ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਐਮਡੀ ਵਿਜੇਸ਼ਵਰੀ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਅਤੇ ਈਟੀਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੂਰਨਾ ਸੁਜੈ ਨੇ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 10-ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਰਲਕਸ਼ਮੀ ਸਾਰਥ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੇਸਰੀ ਸਨਮਾਨ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ। ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬ੍ਰਿਹਤੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੈਂਕਟ ਅਕਸ਼ੈ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸੁਜੈ, ਬ੍ਰਿਹਤੀ ਅਤੇ ਵੈਂਕਟ ਅਕਸ਼ੈ ਨੇ ਦੌੜਾਕਾਂ ਨਾਲ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਲੋਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੁਰਸ਼ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀ. ਕਲਿਆਣੀ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੱਦਮ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। ਲਵ ਚੌਧਰੀ, ਹੇਮਰਾਜ ਅਤੇ ਨਵਵੁਲਾ ਬਲ ਨੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੁਰਸ਼ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀ ਪਡਿਆਰ, ਆਰਤੀ ਭਗਤ ਅਤੇ ਅੰਜਲੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ।
10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜ ਦੇ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ₹25,000, ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ₹20,000 ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ₹15,000 ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ₹20,000, ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ₹15,000 ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ₹10,000 ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ "ਸਿਨੇ ਗਲੋ ਰਨ" ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਐਮਡੀ ਵਿਜੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਭੇਟ ਕੀਤੇ।
ਡੀਜੇ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਚਮਕਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੌੜਾਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲਿਆ। ਦੌੜਾਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਓਨ ਲਾਈਟਾਂ ਹੇਠ ਇਹ "ਗਲੋ ਰਨ" ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਜੋਂ ਰਹੇਗਾ।
ਦੌੜਾਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੌੜ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਮੈਰਾਥਨ ਦੇ ਉਲਟ, ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਦੌੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 'ਸਿਨੇ ਮੈਜੀਕਲ ਗਲੋ ਰਨ' ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੌੜਾਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।