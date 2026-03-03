ਲੰਡਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਹਨੀਮੂਨ ਮਨਾਉਣ, ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੰਗ; ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਪੀਯੂਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਲੰਡਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਹਨੀਮੂਨ ਮਨਾਉਣ, ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੰਗ; ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਪੀਯੂਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
Published : March 3, 2026 at 8:50 PM IST
ਸੁਰਭੀ ਗੁਪਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਇਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਝਿਜਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਪੀਯੂਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਨੀਮੂਨ ਲਈ ਲੰਡਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਣ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਈ ਰਾਹੀਂ ਜਰਮਨੀ ਲਈ ਉਡਾਣ ਲਈ। 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪਿਊਸ਼ ਨੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ।" ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਟਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਓਮਾਨ ਤੱਕ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਊਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੱਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ।"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ, ਸੌਮਿਆ ਰੰਜਨ, ਜਿਸਦਾ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਬਦਲਣੀ ਪਈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।"
ਫਸੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਡੀਗੋ ਫਸੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਦਾਹ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ 10 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੇ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੁਜੈਰਾਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਕੋਚੀ (ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਦੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ) ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਚਾਨਕ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ 4 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਫੁਜੈਰਾਹ-ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਫੁਜੈਰਾਹ-ਮੁੰਬਈ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯਮਤ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੰਪਰਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚੀ। ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ, 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਅਬਦੁੱਲਾ II ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਨੇ "ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ" ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ "ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ" ਦੌਰਾਨ ਜਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।