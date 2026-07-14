ਸਸਤੀ ਯਾਤਰਾ, ਆਸਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੀਚ... ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ!
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ 'ਫੂ ਕੁਓਕ ਟਾਪੂ' ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਨੀਮੂਨ ਜੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹਨ।
Published : July 14, 2026 at 4:39 PM IST
VIETNAM TOURISM FOR INDIANS: ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਫੂ ਕੁਓਕ ਟਾਪੂ ਨੇੜੇ 11 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਲਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤਿੰਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹਨੀਮੂਨ ਜੋੜੇ, ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੇ 324,394 ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 59.1% ਵਾਧਾ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀਅਤਨਾਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਲਾਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 'OTM ਮੁੰਬਈ 2026' (OTM Mumbai 2026) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ (MICE), ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਬੀਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਂਗ ਥਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
|ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
|ਸਾਲ
|ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀ
|2022
|137900
|2023
|392000
|2024
|501000
|2025
|750000
ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਐਂਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ
ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਉਦਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ (ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ-ਐਂਟਰੀ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਸਮੇਤ) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮੀਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ਾਂ (ਕਿਤੇ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ), ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ, ਜੋ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਬਿਹਤਰ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ
ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਾਲਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਹਨੋਈ, ਹੋ ਚੀ ਮਿਨ੍ਹ ਸਿਟੀ, ਦਾ ਨੰਗ, ਜਾਂ ਫੂ ਕੁਓਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 4-5 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਅਰ-2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ-ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ (ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕੈਰੀਅਰ) ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਉਡਾਣਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ
ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ 40 ਤੋਂ 60% ਘੱਟ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਪਰਕ
ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਪਕਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਢਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਕ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੂ ਕੁਓਕ ਟਾਪੂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ
ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੂ ਕੁਓਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਪੂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ (ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ।
ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਫੂ ਕੁਓਕ ਦੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਲੈਂਡ ਹੌਪਿੰਗ, ਸਕੂਬਾ ਡਾਈਵਿੰਗ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਕਰੂਜ਼ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟਾਪੂ ਸੁੰਦਰ ਐਨ ਥੋਈ ਆਰਕੀਪੇਲਾਗੋ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਜਨਾਂ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹਨ।
ਫੂ ਕੁਓਕ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਵਲ ਡੇਲੀ ਮੀਡੀਆ, ਜੀਕਿਊ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ + ਲੀਜ਼ਰ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ।
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ Agoda ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਡੇਲੀ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੂ ਕੁਓਕ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਨੀਮੂਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਪੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੂ ਕੁਓਕ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 700% ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਬਜਟ-ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਫੂ ਕੁਓਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਚਫ੍ਰੰਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੂਲ ਵਿਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲਦੀਵ, ਫੂਕੇਟ, ਜਾਂ ਬਾਲੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੀਚ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬਾਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫੂ ਕੁਓਕ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹੀ ਸੁੰਦਰ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੂ ਕੁਓਕ ਜਾਂ ਬਾਲੀ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੀਚ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵ-ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ।
ਅਗੋਡਾ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ੀਅਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੌਰਵ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਹਨੀਮੂਨ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਜੋੜੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਰੋਮਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।"