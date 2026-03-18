ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਫਸੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਈਰਾਨ ਦੀ ਉਰਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ 'ਚ ਚੌਕੀ 'ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੋਡ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : March 18, 2026 at 10:15 AM IST
ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ: ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਕਰਾਸਿੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਈਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਇਸਲਾਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਈਰਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਅਸਤਾਰਾ ਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰ ਚੌਕੀ (Astara Land Border Checkpoint) 'ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਅਤੇ ਅਰਮੇਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AIMA) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਮੋਮਿਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।" AIMA ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (JKSA) ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੌਕੀ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੋਡ (ਐਗਜ਼ਿਟ ਸਟੇਟਸ) ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।"
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 640 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਰਮੇਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਈਰਾਨ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਣ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ 90 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਰਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਯੂਐਮਐਸਯੂ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੈਚ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਡਾਣਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ 16-ਅੰਕ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੋਡ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਚਿੰਤਤ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ। ਨਸੀਮਾ ਬਾਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 60,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਾਂਗੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਂ ਆਸਿਫਾ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਆਈਯੂਐਮਐਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਟਿਕਟ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਹੋਟਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਉਥੇ ਵੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ।
ਆਸਿਫਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਹਿਰਾਨ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 60,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ 60,000 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ।"